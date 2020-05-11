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Kabine toplantısı sonuçlandı: 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, tele konferans yöntemi ile corona virüsü salgını ve ekonomik tedbirlerle ilgili konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, 18 Mayıs ile 19 Mayıs arasında marketler ve online platformların açık olacağını belirtti.

GÜNDEM 11.05.2020, 19:42 11.05.2020, 20:17 Murat Aydın
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Kabine toplantısı sonuçlandı: 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, tele konferans yöntemi ile corona virüsü salgını ve ekonomik tedbirlerle ilgili konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, 18 Mayıs ile 19 Mayıs arasında marketler ve online platformların açık olacağını belirtti. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine de giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı ifade edildi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

65 binin üzerindeki vatandaşımıza yaşlılık ödemesi yapıyoruz.

Sağlık hizmetlerinde yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım hizmetiyle ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyoruz.

Salgın hastalık döneminde oluşturduğumuz vefa destek grubuyla 5 milyon vatandaşımıza evine hizmet götürdük. Alışverişten maske dağıtımına kadar vefa sosyal destek grupları tarafından sağlandı.

Kamu görevlileriyle, gönüllülerden oluşan 146 bin mensup kardeşimizin her birine teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden bin 119 belediye, vefa sosyal destek grubunu desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek 2 milyar lirayı bulmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla devam ederken, bize Allah’ın emanet ettiği her canlı için gereken tedbiri alıyoruz.

Hayvanları otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla uğraşanların, mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılayarak insanımıza yardım etmeyi sürdüreceğiz.

10 Mart tarihi üzerinden 2 ay geçti. Bu küresel salgına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Yeni vaka, ölüm ve yoğun bakım sayımız giderek azalıyor.

Buna mukabil, iyileşen hasta sayımız ve test sayımız katlanarak artıyor. Kurallara riayet eden vatandaşlarımız için herkese şükranlarımızı sunuyorum.

Hayatı normale döndürmeye yönelik imkanları sağlamaya başladık. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de, hayatımızı belirli kurallara riayet ederek devam ettirmek zorunda olduğumuz bir döneme girdik.

Türkiye’nin aralarında olduğu bazı ülkeler, salgını kontrol altına alırken bazılarında yeni başlıyor, bazılarında ise sürüyor. Bu tablo, uzunca bir süre maske kullanımı, mesafeyi koruma ve temizliğe uymak gibi yeni düzene göre hayatımızı sürdürmemiz gerektiğine işaret ediyor.

Normalleşmeye dönüşü kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamamamız gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar 412 yerleşim yerini karantina altına almak zorunda kaldık. 112’sinde hala karantina devam ediyor.

Gerçekten zaruri bir iş olmadan dışarı çıkanlar, sokakta, araçlarda, gereksiz kalabalık oluşturanlar kendi elleriyle virüsü besliyorlar.

Bizi koruyacak tedbirlere göre hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Bu gerçeği ne kadar kabul edersek, mücadelemizi o denli etkili yürütürüz.

Maskesiz olarak asla dışarı adım atmayacağız. Fiziki mesafeyi mutlaka koruyacağız. Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup, hayatımızı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde daha kapsamlı bir temizlik yapıp hayatımızı devam ettireceğiz.

Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, gerektiğinde genişletecek gerektiğinde sınırlandıracak şekilde yürüteceğiz. Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaları gözden geçiriyor, aksaklıkları gideriyoruz.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimini zarar görmeden tamamlamalarını istiyoruz. Salgın sonrası yeniden şekillendirecek yeni sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmek istiyoruz.

Sosyal Koruma Kalkanını daha da güçlendireceğiz. Sağlıkla ilgili hassasiyetimizden asla taviz vermeden, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız. Dün Gayrettepe-İstanbul metro hattının tünel ışığını görme törenini gerçekleştirdik. Eylül 2021’e kadar tamamını hizmete açmayı planlıyoruz.

Bayrama kadar hizmete açmayı planladığımız Sancaktepe Hastanemiz ile diğer hastanelerimizin inşaatını inceledik. Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Sayın Japonya Başbakanı Abe ile birlikte gerçekleştireceğiz. 21 Mayıs’ta telekonferans şeklinde hizmete açacağız.

Tamamen Türkiye’ye mahsus bir model olan ve Genel Sağlık Sigortası sisteminin önemini bu süreçte çok daha iyi gördük.

Salgın döneminde en çok ihtiyaç duyulan tedavi yöntemlerini ve ilaçlarıyla, 11’i kanser olmak üzere 43 ilacı da ödeme kapsamına alarak vatandaşımızın sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu gösterdik.

Sosyal Güvenlik Reformlarının neticesidir bu tablo. 11-17 Mayıs Sosyal Güvenlik Kurumu haftası dolayısıyla, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin salgın yönetmedeki başarısı, herkesin ilgisini çekmiş durumdadır. Bu olumlu tablo, ülkemizi sağlık hizmetlerinde dünyanın önde gelen markalarından biri olmasına katkı sağlayacaktır.

Normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığımız her sektörde bu adımların, hangi aşamalara göre ve ne şekilde atılacağına ilişkin rehberler hazırladı. Kurumlar ve işletmeler bu rehbere göre adım atacaklardır.

Dün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 4 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırdık. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş arası, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan aynı saatte yararlanacaklardır. Herhangi bir olumsuz durum olmadığı takdirde, bu uygulamayı sürdürmeyi planlıyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

16-17-18 ve 19 Mayıs günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırınt, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz.

Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceklerdir.

Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki toplantılarda, 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirdik.

Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizde kısıtlamayı kaldırdık.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda sınırlandırmaları yeniden artırmamak için bu hatırlatmaları yapıyoruz. Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırarak, normal çalışma dönemine geri döndürüyoruz.

Şimdi bez maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz. Bunlar için bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek.

Emeklilerimizin bu ay ki ödemelerini 15 Mayıs’tan itibaren hesaplarına yatırarak bayrama kadar tamamlayacağız. Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik.

İlk 2 fazda, 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. Özellikle salgın desteği nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımız için 3. faz nakit desteğinde ödemeler başladı. Bu kapsamda ödeme yapılan kişi sayısı 900 bini buldu.

19 Mayıs gecesi, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte alınan izinlerle vatandaşlarımız şehir dışına çıkabileceklerdir.

Hasatla birlikte yaş çay alımları başlayacaktır.

Ilısu Barajı’nın 6 tribününden ilkinin 19 Mayıs’ta hizmete alacağımıza ilişkin müjdeyi de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

İÇ VE DIŞ POLİTİKA AÇIKLAMALARI

Geride bıraktığımız 4 yıla bıraktığımız sürede, Cumhur İttifakı her türlü yalan, iftira ve tahrik girişimlerine karşı dimdik ayakta kalmıştır. MHP’li kardeşlerime ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ittifaka destek veren tüm kesime şükranlarımı sunuyorum.

Cumhur İttifakı’nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye’nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen, bu kutlu yürüyüş devam edecektir.

Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, Ege’deki haklarımızı sonuna kadar korumaya devam ettireceğiz. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Türkiye 7 yıldır en kritik istiklal ve istikbal mücadelesini sürdürürken, ellerini ovuşturarak sıranın kendisine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Türkiye’nin terörle mücadelede başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü görmek isteyenlere o duyguları yaşatmayacağız. Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır.

2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden gerektiği cevabı alacaklardır. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye’yi en gelişmiş 10 ülke içine getirmekte kararlıyız.

Corona virüsü salgını sonrası küresel sistemde Türkiye hak ettiği yeri alacaktır. Bunun için yapmamız gereken kardeşliğimize, birliğimize sıkı sıkıya sarılmaktır.

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