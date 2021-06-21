banner314

banner325

Son Dakika

Kabine toplantısı sona erdi; Erdoğan kararları açıklıyor: Pazar kısıtlaması kalkacak mı?

Kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Toplantıda koronavirüs tedbirlerine ilişkin alınması beklenen kararlar merakla bekleniyor. Sokak kısıtlamaları, Seyahat kısıtlaması da kaldırılıyor.

GÜNDEM 21.06.2021, 19:36 Murat Aydın
5
Kabine toplantısı sona erdi; Erdoğan kararları açıklıyor: Pazar kısıtlaması kalkacak mı?

Kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Toplantıda koronavirüs tedbirlerine ilişkin alınması beklenen kararlar merakla bekleniyor. Sokak kısıtlamaları, Seyahat kısıtlaması da kaldırılıyor. 

Türkiye koronavirüs ile mücadelede yeni bir döneme girerken, artan aşı sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmede bazı tedbirlerin kaldırılması da gündeme geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmede yeni adımların atılması da bekleniyor. 

Kabine Toplantısı'na başkanlık eden Erdoğan, pandemiye dair alınan son kararları açıklıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye NATO'ya karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi.

İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar kötü olduğunu NATO Zirvesi'nde ifade ettik.

Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi oldukça güçtür. 

NATO zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık.

Yaklaşık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Biden'la ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Bundan sonraki işbirliği alanları hususunda verimli görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiç bir meselemizin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık. 

ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz. ABD ile diyalog kanallarımızı geliştirme ve maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. 

Macron, Biden ve Miçotakis ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma kararı aldık.

Şuşa'nın en kısa sürede yepyeni bir çehreye kavuşacağına inanıyorum.

AYRINTILAR...

Türkiye'de koronavirüs salgının kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayısı kontrol altına alındı, 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçildi.

Bu süreçte de vaka sayıları başta olmak üzere vefat ve ağır hasta sayılarında büyük düşüş yaşanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilerleyen süreçte nasıl bir yol haritasının izleneceğini belirlemek üzere saat 15.30'da Kabine'yi topladı.

Kabine Toplantısı'nda; pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması veya esnetilmesi, restoran, lokanta ve kafe gibi işletmelerin çalışma saatleri ve salgında son durum ele alındı. Gelen son dakikahaberine göre, Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRKİYE'SİZ BİR NATO'NUN VARLIĞI MÜMKÜN DEĞİL"

"Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye, NATO'ya 13'üncü ülke olarak 1951'de katıldı. Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirmiştir. NATO'nun üzerine inşa edildiği ittifak ve dayanışma ruhunun önemi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Yakın bölgelerde yaşanan sorunlara bakıldığında NATO'nun güvenli şemsiye rolünü yerine getiremediği ortadadır. Dağlık Karabağ, Suriye ve Irak'taki sorunlarda NATO üzerine düşeni beklenen şekilde yapamadı.

Zirve boyunca gerçekleşen temaslarda, NATO konseptinin askeri ve siyasi boyutlarla günümüz şartlarına uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini paylaştık. NATO'nun sorumluluk alanları ile ilgili önceliklerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk. İyi terörist kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış ve çarpık bir anlayışı yansıttığını ifade ettik. DEAŞ'a karşı tek gerçek mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını herkese anlattık. 9 bine yakın YTS'yi sınır dışı ettiğimizi, 100 binden fazla kişi sınır dışı ettiğimizi bildirdik. Terörle mücadeleden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlattık.

Ayrıca Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Kafkasya gibi bölgelerde huzurun sağlanması için aldığımız inisiyatifleri bir kez daha müttefiklerimize bildirdik. Bu zirvede gördük ki, Türkiye'nin NATO'da önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu zirve, NATO'nun da kendini geliştirmesi gerektiği haklılığını bir kez daha ispatlamıştır.

Aziz milletim, NATO Zirvesi kapsamında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok daha kapsamlı konuların ele alındığı bir görüşme yaptık. Zirve Günü olan 14 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johson, İspanya Başbakanı Sanchez, Hollanda Başbakanı Rutte, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Biden ile bir araya geldik. Bu görüşmelerin taraflar bakımından yapıcı bir iklimde geçtiğini söyleyebilirim. Bir araya geldiğimiz tüm liderle, iki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Miçotakis, Biden ve Macron ile doğrudan temasları sıkılaştırma kararı aldık. Böylece sorunların çözümü konusunda karşılıklı adımların atılması konusunda kararlılığımızı ifade ettik.

ABD İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yaklaşık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Sayın Biden ile, ülkelerimiz arasında yeni bir dönem başlatmak için bir araya geldik. Kendisi ile çok daha kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığını, tam aksine ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde mutabık kaldık. ABD ile diyalog kanallarımızı her alanda geliştirme suretiyle, Sayın Biden ile yakaladığımız bu iklimi geliştirmek konusunda kararlıyız.

Türkiye'nin tek talebi, egemenlik haklarına saygı duyulması ve terörle mücadele konusunda destek verilmesidir. ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi geliştirmeye hazırız. ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyorum.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 21 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir