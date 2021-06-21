Kabine toplantısı sona erdi; Erdoğan kararları açıklıyor: Pazar kısıtlaması kalkacak mı?

Kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Toplantıda koronavirüs tedbirlerine ilişkin alınması beklenen kararlar merakla bekleniyor. Sokak kısıtlamaları, Seyahat kısıtlaması da kaldırılıyor.

Türkiye koronavirüs ile mücadelede yeni bir döneme girerken, artan aşı sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmede bazı tedbirlerin kaldırılması da gündeme geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmede yeni adımların atılması da bekleniyor.

Kabine Toplantısı'na başkanlık eden Erdoğan, pandemiye dair alınan son kararları açıklıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye NATO'ya karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi.

İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar kötü olduğunu NATO Zirvesi'nde ifade ettik.

Türkiyesiz bir NATO'nun varlığını sürdürmesi oldukça güçtür.

NATO zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık.

Yaklaşık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Biden'la ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Bundan sonraki işbirliği alanları hususunda verimli görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiç bir meselemizin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık.

ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz. ABD ile diyalog kanallarımızı geliştirme ve maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız.

Macron, Biden ve Miçotakis ile doğrudan temaslarımızı sıklaştırma kararı aldık.

Şuşa'nın en kısa sürede yepyeni bir çehreye kavuşacağına inanıyorum.

AYRINTILAR...

Türkiye'de koronavirüs salgının kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayısı kontrol altına alındı, 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçildi.

Bu süreçte de vaka sayıları başta olmak üzere vefat ve ağır hasta sayılarında büyük düşüş yaşanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilerleyen süreçte nasıl bir yol haritasının izleneceğini belirlemek üzere saat 15.30'da Kabine'yi topladı.

Kabine Toplantısı'nda; pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması veya esnetilmesi, restoran, lokanta ve kafe gibi işletmelerin çalışma saatleri ve salgında son durum ele alındı. Gelen son dakikahaberine göre, Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRKİYE'SİZ BİR NATO'NUN VARLIĞI MÜMKÜN DEĞİL"

"Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye, NATO'ya 13'üncü ülke olarak 1951'de katıldı. Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirmiştir. NATO'nun üzerine inşa edildiği ittifak ve dayanışma ruhunun önemi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Yakın bölgelerde yaşanan sorunlara bakıldığında NATO'nun güvenli şemsiye rolünü yerine getiremediği ortadadır. Dağlık Karabağ, Suriye ve Irak'taki sorunlarda NATO üzerine düşeni beklenen şekilde yapamadı.

Zirve boyunca gerçekleşen temaslarda, NATO konseptinin askeri ve siyasi boyutlarla günümüz şartlarına uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini paylaştık. NATO'nun sorumluluk alanları ile ilgili önceliklerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk. İyi terörist kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış ve çarpık bir anlayışı yansıttığını ifade ettik. DEAŞ'a karşı tek gerçek mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını herkese anlattık. 9 bine yakın YTS'yi sınır dışı ettiğimizi, 100 binden fazla kişi sınır dışı ettiğimizi bildirdik. Terörle mücadeleden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlattık.

Ayrıca Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Kafkasya gibi bölgelerde huzurun sağlanması için aldığımız inisiyatifleri bir kez daha müttefiklerimize bildirdik. Bu zirvede gördük ki, Türkiye'nin NATO'da önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu zirve, NATO'nun da kendini geliştirmesi gerektiği haklılığını bir kez daha ispatlamıştır.

Aziz milletim, NATO Zirvesi kapsamında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok daha kapsamlı konuların ele alındığı bir görüşme yaptık. Zirve Günü olan 14 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johson, İspanya Başbakanı Sanchez, Hollanda Başbakanı Rutte, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Biden ile bir araya geldik. Bu görüşmelerin taraflar bakımından yapıcı bir iklimde geçtiğini söyleyebilirim. Bir araya geldiğimiz tüm liderle, iki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Miçotakis, Biden ve Macron ile doğrudan temasları sıkılaştırma kararı aldık. Böylece sorunların çözümü konusunda karşılıklı adımların atılması konusunda kararlılığımızı ifade ettik.

ABD İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yaklaşık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Sayın Biden ile, ülkelerimiz arasında yeni bir dönem başlatmak için bir araya geldik. Kendisi ile çok daha kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığını, tam aksine ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde mutabık kaldık. ABD ile diyalog kanallarımızı her alanda geliştirme suretiyle, Sayın Biden ile yakaladığımız bu iklimi geliştirmek konusunda kararlıyız.

Türkiye'nin tek talebi, egemenlik haklarına saygı duyulması ve terörle mücadele konusunda destek verilmesidir. ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi geliştirmeye hazırız. ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyorum.