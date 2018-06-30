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Judo antrenörü anne, hem öğrencilerini hem kızlarını yetiştiriyor

Turgay İPEK / ERZURUM, ()-ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde judo antrenörlüğü yapan Canan Karakoç (32) hem kızları ile spor yapıyor hem de sporcu yetiştiriyor. Türkiye'de judoda bir çok  madalya alan; yurt dışında...

Judo antrenörü anne, hem öğrencilerini hem kızlarını yetiştiriyor

Turgay İPEK / ERZURUM, ()-ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde judo antrenörlüğü yapan Canan Karakoç (32) hem kızları ile spor yapıyor hem de sporcu yetiştiriyor.

Türkiye'de judoda bir çok  madalya alan; yurt dışında ise katıldığı birçok şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden milli sporcu Canan Karakoç, 6 yıldır antrenörlük yapıyor. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan iki çocuk annesi milli judocu Canan Karakoç'un 400'e yakın madalyası bulunuyor. 32 yıllık yaşantısının 20 yılını judoya veren Karakoç, kızları Elif (6) ve Eylül (2,5) ile birlikte çok sayıda sporcu yetiştiriyor. Erzurumspor'un eski futbolcularından Yücel Karakoç ile 8 yıl önce dünya evine giren Canan Karakoç, kızlarını kendisi gibi judocu yetiştiriyor. Türkiye'de yapmış olduğu sporun her dalında şampiyonluk yaşadığını yurt dışında ise Balkan Şampiyonluğu ve Avrupa 7'ncisi gibi birçok başarıları bulunan Canan Karakoç'un hedefi kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek.

Minderde 20 yıllık bilgi ve birikimini kızlarına ve sporcularına aşılayan anne Karakoç'un küçük kızı Elif müsabalara emziği ile birlikte çıkıyor. Elinden alınan emziğine kavuşmak için kendisinden istenen her hareketi yapan Elif, judocuların maskotu oldu. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Canan Karakoç, "Başarılarla dolu bir spor hayatım oldu. Bunu da yüzlerce madalya alarak taçlandırdım. Şimdi mesleğimi antrenör olarak sürdürüyorum. İki kızımla birlikte onlarca öğrenci yetiştiriyorum. Çok başarılı öğrencilerim oldu. Kızlarımdan da ümitliyim. Her ikisi de benim gibi iyi bir sporcu olacak. Küçük kızım Eylül antrenmanların çoğuna emziği ile katılıyor. Bazen yorulunca minderde uyuyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ / HD
-Judo antrenmanı
-Elif babasının kucağında sporcuları izlerken
-Elif ablası ve annesiile antrenman yaparken
-Elif, emziğini almak için istenilen hareketi yapması
-Anne ile ile röp

(KJ:Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()
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