JANDARMADAN YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 ton sahte...
Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 ton sahte içki, 2 buçuk milyon sahte bandrol ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıl öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satma hazırlığındaki kişilere yönelik Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır halde 5 ton bandrolsüz sahte votka, viski ve rakı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)'na ait 2 buçuk milyon sahte bandrol ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 5 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OPERASYON KAMERADA
Jandarma ekiplerince yapılan operasyon ise kameralara yansıdı. Ekiplerin operasyon düzenledikleri adreslere yapılan aramalar sonucunda şüphelileri gözaltına alarak sahte içkilere el koydukları görüldü. Bunun yanı sıra görüntülerde bir büfenin gizli bölmesinde sahte içkiler yer alıyor.
Operasyonda ele geçirilen 5 ton sahte içki ve 2 buçuk milyon sahte bandrol Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi. Sergide sahte içki yapımında kullanılan sahte bandroller, şişelemede kullanılan maddeler, alkol yapımında kullanılan ham maddeler yer aldı.
Görüntü Dökümü:
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-Jandarma kamerasından operasyon anı
-Ekiplerin operasyona çıkması
-Bir araçtan diğerine içki nakledilmesi
-Şüphelilerin gözaltına alınışı
-Gizli bölmede ele geçirilen sahte içkiler
-Aktüel görüntü
-Ele geçirilen sahte içkilerin sergilenmesi
-Sahte bandroller
-İçki ham maddesi
-Genel detaylar
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