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JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul   İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 4 kilogram kokain ile 1 kilogram eroin ele geçirildi.  İstanbul İl Jandarma Komutanlığı...

JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul  
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 4 kilogram kokain ile 1 kilogram eroin ele geçirildi. 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından İstanbul'a getirilen kokainin, A.B. tarafından 'torbacılar'a dağıtılacağı ihbarını aldı. 
Harekete geçen ekipler, A.B.'yi takibe aldı. Jandarma geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de bir lokantaya operasyon düzenledi; A.B. gözaltına altına alındı. Lokantanın deposunda yapılan aramada 4 kilogram kokain ele geçirildi. 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aynı gün Avcılar'da bir adrese de baskın yaptı. Operasyonda tepsi içinde 1 kilogram eroin ile afyon sakızı bulundu; Y.K. gözaltına alındı. 
Her iki operasyonun şüphelisi de jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Görüntü Dökümü:
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-Baskın anı
-Adreslerde yapılan aramalar
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar

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