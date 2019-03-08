Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Kadınlar Günü'ne özel kısa film

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı kısa film hazırladı.
Görüntü dökümü
-Kısa filmden genel ve detaylar
ANKARA ()
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı kısa film hazırladı. Görüntü dökümü -Kısa filmden genel ve detaylar ANKARA ()
08 Mart 2019 Cuma 17:48
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı kısa film hazırladı.
Görüntü dökümü
-Kısa filmden genel ve detaylar
ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:40
|07:20
|13:26
|16:41
|19:11
|20:40