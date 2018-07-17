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Jandarma Okullar Komutanlığı davasında karar çıktı

Özkan ARSLAN/ANKARA,()-FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin 316 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 31 sanığı 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya'...

Jandarma Okullar Komutanlığı davasında karar çıktı

Özkan ARSLAN/ANKARA,()-FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin 316 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 31 sanığı 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya' teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan 280 sanık ile 5 firari sanığın dosyası ayrıldı.
Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu, eski Albay Özkan Doğanay, eski yarbaylar Hacı Akyel, Efkan Güler, eski binbaşılar Tarık Görener, Mehmet Bakan ile Mehmet Özoğul, Fazıl Ergün, Cemil Çetin, Ramazan Atım, Coşkun Kazankaya, Abdullah Serdar Acar, Okan Yalçın, Ramazan Akkuş, İslam Kılıç, Haldün Zülkadiroğlu, Emrah Coşkunsu, Adem Yaşar, Özkan Darendeli, İdris Kaya, Onur Demirel, Osman Küt, Yusuf Yiğit, Dilaver Bilgi, Orhan Çetin, Nurettin Özdoğan, Fatih Çelik, Bahri Barış Cordan, Arif Kalkan, Murat Tamer ve Haydar Hacıpaşalıoğlu'nu, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı.
Bu sanıklardan Fazıl Ergün ayrıca 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 26 yıl 8 ay, Özkan Darendeli de 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Dosyası ayrılan 280 tutuksuz sanığın başka bir dosyada yargılanmasına devam edecek.

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