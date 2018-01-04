 JANDARMA'DAN SAHTE PARA OPERASYONU - 1

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

İstanbul Beyoğlu ve Bağcılarda yapılan eş zamanlı operasyonlarda piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 134 adet sahte 100 ABD Doları, 485 adet sahte 200 EURO, 299 adet sahte 200 TL. ve 33 adet sahte 100 TL. ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-JANDARMA KAMERASI

-Baskın anı

-Evde yapılan arama

-Sahte paraların bulunması

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar