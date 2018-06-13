Jandarma'dan 179. yaşa özel klip

ANKARA () - JANDARMA Genel Komutanlığı, kuruluşunun 179. Yıldönümü nedeni ile özel bir klip yayınladı. "Üç asırda; cesaretle, fedakârca, gururla Jandarma 179 Yaşında" başlıklı video büyük beğeni aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hazırlanan klip
ANKARA () - JANDARMA Genel Komutanlığı, kuruluşunun 179. Yıldönümü nedeni ile özel bir klip yayınladı. "Üç asırda; cesaretle, fedakârca, gururla Jandarma 179 Yaşında" başlıklı video büyük beğeni aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -*------------ Hazırlanan...
13 Haziran 2018 Çarşamba 10:46
ANKARA () - JANDARMA Genel Komutanlığı, kuruluşunun 179. Yıldönümü nedeni ile özel bir klip yayınladı. "Üç asırda; cesaretle, fedakârca, gururla Jandarma 179 Yaşında" başlıklı video büyük beğeni aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-*------------
Hazırlanan klip
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:03
|05:24
|13:15
|17:16
|20:45
|22:46