İzmir’de PKK operasyonu: 11 gözaltı

İzmir’de, bölücü terör örgütü PKK’ya eleman ve maddi kaynak temin eden 11 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’ya, kırsal alanlarda bulunmak üzere eleman temin eden ve terör örgütüne maddi kaynak yarattığı belirlenen şüphelilere yönelik, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında yasa dışı gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülüşlerinden görüntü

- Şüphelilerin emniyete götürülüşlerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,()

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