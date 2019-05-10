Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

İzmir’de PKK operasyonu: 11 gözaltı

  İzmir’de, bölücü terör örgütü PKK’ya eleman ve maddi kaynak temin eden 11 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’ya, kırsal alanlarda bulunmak üzere eleman temin...

İzmir’de PKK operasyonu: 11 gözaltı

 

İzmir’de, bölücü terör örgütü PKK’ya eleman ve maddi kaynak temin eden 11 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’ya, kırsal alanlarda bulunmak üzere eleman temin eden ve terör örgütüne maddi kaynak yarattığı belirlenen şüphelilere yönelik, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında yasa dışı gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösterenlerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.  Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü
-----------
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülüşlerinden görüntü
- Şüphelilerin emniyete götürülüşlerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,()

================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328