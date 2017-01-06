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İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

- İZMİR ŞEHİTLERİ İÇİN İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA SAYGI DURUŞU

  Haber -Kamera: Hayati KILIÇ -İSTANBUL () İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda saygı duruşunda bulunuldu. İstanbul...

- İZMİR ŞEHİTLERİ İÇİN İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA SAYGI DURUŞU

 

Haber -Kamera: Hayati KILIÇ -İSTANBUL ()

İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli saat 12.00 sıralarında fuaye alanında toplandı. Adliye personeli, şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Görüntü Dökümü

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-Fuaye alanında toplanan adliye personeli

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

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