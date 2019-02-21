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İZMİR-KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI 

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, () İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.  Kaza, saat 06.30 sıralarında Kamil Tunca Bulvarı Otogar Kavşağı...

İZMİR-KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI 

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 06.30 sıralarında Kamil Tunca Bulvarı Otogar Kavşağı yakınında meydana geldi. 23 yaşındaki Duran Güveli idaresindeki 35 ASB 52 plakalı otomobil, Kemalpaşa Caddesi istikametinden Kamil Tunca Bulvarı yönüne seyir halindeyken Otogar Kavşağında İbrahim Tekin'in(41) yönetimindeki 35 AEV 506 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen iki araç, enerji nakil direğine çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Duran Güveli ve araçta olan Berkay Şeneren(26) hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralanan 2 kişiyi otomobilden çıkardı. Ambulanslara alınan Şeneren ve Güveli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Güveli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Şeneren'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili  soruşturma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Ambulanstan görüntü
-Otomobilden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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