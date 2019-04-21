İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında

İZMİR'in Buca ilçesinde bulunan NATO lojmanlarına kar maskeli 2 şüpheli pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırının ardından polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.



Olay, bugün saat 03.00 sıralarında İnkılap Mahallesi 512 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, taksiyle NATO lojmanlarının olduğu yere gelen şüpheliler gelen 2 şüpheli sokak arasında yüzlerine kar maskesi taktı. Ardından lojmanların bulunduğu istikamete pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede çalışma başlattı. Sokak aralarında incelemelerini sürdüren polis, çemberi daraltarak şüphelileri Akdoğan Caddesi'nde kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin B.D.K. ve E.D.K. olduğu belirlenirken, üzerlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 1 bıçak, 2 kar maskesi ve 25 adet pompalı tüfek fişeği çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi



Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerde 12 boş fişek bulundu. Saçmalardan 2'sinin NATO lojmanlarının bekçi kulübesine, 2'sinin de lojmanların bahçe duvarına isabet ettiği tespit edildi. Ayrıca, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde tuzaklanmış EYP olma ihtimaline karşın bölgede inceleme yaptı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.