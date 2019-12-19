İzmir'de mobilya fabrikasında yangın 

İzmir'in Menderes ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan masa ve sandalye üreten mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi.

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Tekin GÜRBULAK - Davut CAN / İZMİR, ()