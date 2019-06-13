İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Balçova ilçesindeki bir zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İzmir'in Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yagın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye görevlileri ile orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye bir helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Yine çok sayıda orman işçisi de bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.



Davut CAN/ İZMİR, ()