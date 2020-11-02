İzmir'de can kaybı artıyor... Depreminde ölü sayısı 85’e yükseldi

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlara ulaşıldıkça ölü sayısı da artıyor. Cankaybının 85'e yükseldiği İzmir ve çevresinde yaralı sayısı ise bin rakamına yaklaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil yıkılması gereken ağır hasarlı 58 bina tespit ettiklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen cuma günü İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğü depremde ölenlerin sayısının 83’e yükseldiğini açıkladı. AFAD’ın verdiği bilgileri paylaşan Bakan Kurum, yaralı sayısının 962 kişi olduğunu, enkaz altından 106 vatandaşın sağ çıkarıldığını söyledi.

1000 KİŞİLİK KONTEYNER KENT KURULUYOR

Yaralı sayısı ise 962 olarak açıklandı. Tedavisi süren 219 kişiden dokuzu yoğun bakımda, dördünün ise durumu ağır. 11 binada arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını, altı binada ise çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, şunları söyledi:

“Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı’da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen cuma günü İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğü depremde ölenlerin sayısının 83’e yükseldiğini açıkladı. AFAD’ın verdiği bilgileri paylaşan Bakan Kurum, yaralı sayısının 962 kişi olduğunu, enkaz altından 106 vatandaşın sağ çıkarıldığını söyledi.

1000 KİŞİLİK KONTEYNER KENT KURULUYOR

Yaralı sayısı ise 962 olarak açıklandı. Tedavisi süren 219 kişiden dokuzu yoğun bakımda, dördünün ise durumu ağır. 11 binada arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını, altı binada ise çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, şunları söyledi:

“Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı’da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz.”