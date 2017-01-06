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İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI

İzmir Adliyesi'ne dün bombalı saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ile adliye zabıt katibi Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenleniyor. Törene katılmak için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da İzmir Adliye 'sine geldi.

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İzmir Adliyesi'ne dün bombalı saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ile adliye zabıt katibi Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenleniyor. Törene katılmak için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da İzmir Adliye 'sine geldi.

Tören alanına ilk olarak mübaşir Musa Can' ın cenazesi getirildi, Can' ın yakınlarının tabuta kapanıp gözyaşları döküp ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Şehit polisin cenazesinin beklendiği törene Ak Parti ,CHP ve MHP den çok sayıda siyasetçi, hakimler, savcılar ve   adliye personeli katılıyor. Avukatlar terörü protesto için cüppeleriyle katılırken, adliye bahçesinde yapılması beklenen töreninin olumsuz hava koşulları nedeniyle  binanın içerisinde yapılmasına karar verildiği bildirildi..

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(Görüntülü Haber) İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören (2)
(Görüntülü Haber) İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören (2)
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