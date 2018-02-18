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İZBAN'da yine 'Artı Para' kavgası (YENİDEN)

Haber müdürlerinin dikkatine; 'İZBAN'da yine 'Artı Para' kavgası' başlıklı haberimiz kaynağından düzeltilerek yeniden servis edilmiştir. KAÇAK BİNMEK İSTEMİŞLER, GÖREVLİLERE BIÇAKLA SALDIRMIŞLAR İddiaya göre, İzmir Banliyö...

İZBAN'da yine 'Artı Para' kavgası (YENİDEN)

Haber müdürlerinin dikkatine; 'İZBAN'da yine 'Artı Para' kavgası' başlıklı haberimiz kaynağından düzeltilerek yeniden servis edilmiştir.

KAÇAK BİNMEK İSTEMİŞLER, GÖREVLİLERE BIÇAKLA SALDIRMIŞLAR

İddiaya göre, İzmir Banliyö Treni'ne (İZBAN) ücret ödemeden kaçak binmek isteyen A.Ö. ve M.Ö. kendilerini durdurmak isteyen güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Olayda, Alsancak İstasyonu Operatörü Çağatay Ülger (27) boynundan ve elinden hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan saldırganlar sevk edildikleri adliyede tutuklandı.    

 

Olay, dün akşam saatlerinde İZBAN Alsancak İstasyonun'nda meydana geldi. İddiaya göre turnikelerden ücret ödemeden geçmeye çalışan ve alkollü oldukları belirtilen A.Ö. ve M.Ö. kendilerine engel olmak isteyen istasyon operatörü Çağatay Ülger ve güvenlik görevlilerine küfrederek bıçakla saldırdı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, saldırganları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İfadeleri alınmak Alsancak Polis Merkezi'ne götürülen saldırganlar, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede 'Kasten adam yaralama' suçundan tutuklandı.   

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Saldırganlardan görüntü

- Güvenlik görevlilerinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, () - Kamera: Cep telefonu kamerası

 

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