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İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan kaçak çiftlik iddiasına Tapulu yanıt

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Çiftliğinin kaçak olmadığını belirterek, “Tapulu arazimiz üzerine kurulmuş bir çiftliktir ve tapuları da mevcuttur. Ama bunlar kamuyu arazisi ile değil hazinesi ile yuttukları için herkesi kendileri gibi zannetmektedirler” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 22.06.2021, 15:23 22.06.2021, 15:35 Murat Aydın
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İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan kaçak çiftlik iddiasına Tapulu yanıt

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, çiftliğindeki tahliye ile ilgili açıklama yaptı. Çiftliğinin kaçak olmadığını söyleyen Türkkan, “Tapulu arazimiz üzerine kurulmuş bir çiftliktir ve tapuları da mevcuttur. Ama bunlar kamuyu arazisi ile değil hazinesi ile yuttukları için herkesi kendileri gibi zannetmektedirler” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesi Köseler köyündeki çiftlik arazisiyle ilgili Dilovası Belediyesi'nden ekipler, kaçak olduğu iddiası ile tahliye yapmıştı.

Türkkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulunurken arazisi ile ilgili tapularını da paylaştı.

Lütfü Türkkan’ın basın açıklaması:

21.06.2021 günü twitter üzerinden organize yürütüldüğü aşikar olan ve gündeme sokulan hakkımdaki hukuka aykırı iftiralar ve başta havuz medyasında olmak üzere yapılan yalan haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Her şeyden önce burası kaçak yapılan bir yer değildir. Tapulu arazimiz üzerine kurulmuş bir çiftliktir ve tapuları da mevcuttur.

Ama bunlar kamuyu arazisi ile değil hazinesi ile yuttukları için herkesi kendileri gibi zannetmektedirler. 1415,1416,1417,1427 parsel sayılı 4 tapu toplamda 29.980 m2’dir.

Adını geçirdikleri tarım işletmesindeki bu yapılar, yapıldıkları tarihlerde köy sınırları içinde olduğu için ruhsata tabi değildir. Üstelik bu yapı dedikleri, iki sundurma ahır ile birlikte tavuk kümesi, köpek kulübesi, yem ambarı gibi yapılardan ibarettir.

Bu konuda uygulanması gereken 6360 Sayılı ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un Geçici 1. Maddesinin 14. Fıkrasıdır.

“Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediyelerle ilgili mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmış sayılır.

Bu açık kanun hükmüne rağmen Belediyeden ruhsat talebimiz olmuş fakat bu talebimiz kabul bile edilmediği için, müracaatımızı noter kanalıyla yapmak zorunda kaldığımız bilinmelidir. Bu konuda İdare Mahkemesinde davamız açılmıştır.

Bir diğer yalan ise bu çiftliğin TOKİ ve Orman arazisi üzerine inşa edilmiş olduğudur. Tapulardan görüleceği üzere 29.980 m2’lik tapulu arazide 2700 m2 civarı bir kapalı alanın inşası için yeterli alanımızın var olduğu aşikardır.

Tahliye için 18.06.2021 tarihinde muhtara tebligat yapıp, 3 gün sonra tahliye ve yıkım için çok sayıda belediye ekibi gelmiş, hayvanları ahırın dışına kontrolsüzce çıkarmışlardır. İçlerinde gebe olan hayvanlardan bir tanesi bu tahliye esnasında erken doğum yapmıştır.

Bunlar yurt dışından dövizle satın alınmış hayvanlardır. Uygun ortam ve şartlar sağlanmadığı takdirde bir gün sağılmadıkları yahut birkaç saat su verilmediği takdirde ölebilecek hassasiyettedirler. Yapılan bu uygulama her şeyden önce hayvan haklarına aykırıdır.

Her şey bir yana; bu hukuksuz işlem ile orada istihdam yaratan, vergi veren, Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan tarımsal üretim yapan bir işletmeyi yok ettiniz. Bunun kamudaki sorumluları hukuk önünde hesap vereceklerdir.

#lütfitürkkan #çiftlik #kocaeli
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