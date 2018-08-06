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İYİ Parti’den istifa açıklaması: İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz

  İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Partinin kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu’nun istifaları üzerine yaptığı açıklamada, "Gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin...

İYİ Parti’den istifa açıklaması: İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz

 

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Partinin kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu’nun istifaları üzerine yaptığı açıklamada, "Gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz" dedi.

İYİ Parti’nin 12 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü kurultay öncesi görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini açıklayan Partinin kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu’nun istifalara üzerine İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray açıklama yaptı.
Çıray’ın açıklaması şöyle: "Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz." 

ANKARA () 

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