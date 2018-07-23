İYİ Parti Sözcüsü Çıray Genel başkanın tekrar genel başkanımız olması ortak kararımız

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Sayın Genel Başkanımızın tekrar başkanımız olması konusunda olağanüstü baskıyla ve memnuniyet verici bir sevgiyle karşılaştık. Bu bizim ortak kararımızdır” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çıray, çıkan yeni rejimde siyasetin nasıl yapılması gerektiği konusunda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Akşener’in sosyal medya hesabı üzerinden ‘Bir daha aday olmayacağım’ paylaşımında bulunmasına ilişkin açıklamada bulunan Çıray, şunları söyledi:

"Bu kendi iradesidir. Kendi beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de Sayın Genel Başkanın hepimizin ortak imzaları ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede, Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Dün bu hadisenin ortaya çıkmasından sonra milletvekili arkadaşlarımız dâhil hiçbirimizin telefonları susmadı. Sayın Genel Başkanımızın tekrar başkanımız olması konusunda olağanüstü baskıyla ve memnuniyet verici bir sevgiyle karşılaştık. Bu bizim ortak kararımızdır. Başkanlık divanımız tekrar bir toplantı yaparak, Sayın Genel Başkanın iradeleri doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde büyük kurultayı yapma kararı almıştır. Türk milletine hayırlı olur inşallah."

‘DEMOKRASİ KONUSUNDA EN SON KONUŞACAK ADAMDIR’

MHP Lideri Bahçeli’nin ‘Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar’ yorumu üzerine Çıray, şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Çünkü Sayın Genel Başkanımızla arasında çok büyük bir fark vardır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi kongre çağrısı yapar. MHP’ye kurumsal olarak saygı duyarız. Sayın Bahçeli’nin bu tür açıklamalarını bir hekim olarak, zaman zaman geçirdiği ‘sıtma nöbeti’ olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalıdır. Bizim bir terbiyemiz vardır. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmayız. Aynı terbiyeyi de biz bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Aytun Çıray açıklama

- Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()