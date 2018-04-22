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İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK seçime girecek partileri açıkladı

YSK Seçime girecek partiler listesini açıkladı. Bugün seçim le ilgili TBMM kararını beklediğini açıklayan YSK, CHP Milletvekillerinin 15'inin istifa edip İYİ Partiye katılmasının ardından seçime girecek partileri açıkladı. İşte liste:

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK seçime girecek partileri açıkladı
 YSK tarafından yapılan açıklamada; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan inceleme sonucunda 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş siyasi partilerin; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP) ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.


YSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: , “298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ile 2830 sayılı Siyasi Partiler Kanunun ilgili maddeleri gereğince seçime girebilmek için öngörülen şartları taşıyan partiler AK Parti, CHP, MHP, BTP, BBP, DP, HDP, SP, Vatan Partisi ve İYİ Parti olduğunun tespit edildiğine YSK tarafından karar verilmiştir. 
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