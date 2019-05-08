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İYİ Parti, İstanbul'da tüm seçimlerin iptalini istedi

Arda ERDOĞAN/ANKARA, () - İYİ Parti, 31 Mart’ta İstanbul’da yapılan tüm seçim türlerinin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen imzasıyla verilen dilekçede,...

İYİ Parti, İstanbul'da tüm seçimlerin iptalini istedi

Arda ERDOĞAN/ANKARA, () - İYİ Parti, 31 Mart’ta İstanbul’da yapılan tüm seçim türlerinin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen imzasıyla verilen dilekçede, YSK’nın AK Parti’nin olağanüstü itirazının ardından seçimlerin yenilenmesi kararı verildiği anımsatıldı. Sandık kurullarının, büyükşehirdeki bütün seçim türlerinde görev aldıklarının belirtildiği dilekçede, yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerin sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde gerçekleşmiş olmasını kabul etmenin mümkün olmadığı savunuldu.

İSTANBUL'DA SEÇİMLERİN TÜMÜ İPTAL EDİLMELİ

YSK’nın içtihatlarına göre, tam kanunsuzluk halinin yasaya açıkça aykırılık tespiti ile ortaya çıktığının kaydedildiği dilekçede, "Sandık kurullarının teşkiline ilişkin yapılan itirazın sayın kurul tarafından kabul edilmesi sonucunda, aynı sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev alması nedeniyle İstanbul’da gerçekleştirilen tüm seçimleri ilgilendirdiği sayın kurulun malumudur" denildi.

Söz konusu gerekçe ile 'tam kanunsuzluk' halinin meydana geldiğini ifade eden İYİ Parti, 31 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilen tüm seçim türlerinin iptal edilmesini YSK'dan talep etti.

 

Arda ERDOĞAN/ANKARA, ()

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