istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ÇED RAPORU İTİRAZ DİLEKÇESİ

Haber - Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz dilekçesini Beşiktaş'ta bulunan İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'ne teslim etti. Kanal İstanbul Projesi...

GÜNDEM 27.12.2019, 17:20
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ÇED RAPORU İTİRAZ DİLEKÇESİ

Haber - Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz dilekçesini Beşiktaş'ta bulunan İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'ne teslim etti.
Kanal İstanbul Projesi hakkında 39 ilçede toplanan dilekçeleri partililerle beraber Beşiktaş'ta bulunan İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'ne teslim eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kanal İstanbul hakkında değerlendirmelerde bulunan Akşener, "İstanbullular haksızlığa, kendisine sorulmamasına bir itiraz koyuyor ortaya. Kanal İstanbul'u Sayın Erdoğan ve arkadaşları İstanbullunun görüşüne açabilse, tartışma zeminin koyabilse İstanbullu, bilim insanları fikrini söyler ve inanıyorum ki bundan vazgeçerler. Sekiz senenin ardından birden bu konu niye çıktı" dedi.
Akşener, "İstanbullu aynı 23 Haziran'da olduğu gibi sakin, sessiz, dirençli bir şekilde bireysel itirazlarını veriyor. Modern demokrasilerde bu ciddiyet içinde yapılan nadir bir şeydir. Bu demokrasinin göstergesidir. Demokrasiyi bilmeyenlere İstanbullu demokrasiyi öğretiyor. Ben de İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak, bireysel olarak dilekçemi verdim, gidiyorum" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET 2 BİN 650 LİRA OLMALI"
Açıklanan asgari ücrete ilişkin de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ben 2 bin 650 lirayı vergiden muaf olarak söylemiştim. Yani esasında yoksulluk sınırı 6 bin 400 civarında. Asgari ücrete verilmesi gereken normalde bu. Ama sıkışıklığımız var deniyor. Vergiden muaf olmak üzere 2 bin 650 liralık bir asgari ücreti belirlenmeli dedik. İyi Parti olarak bizim teklifimiz bu. Sayın Erdoğan, bende bir jest yapacağım demişti, umarım bu jesti yapar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
-----------
İl Müdürlüğü önünde bekleyenlerden görüntü
Meral Akşener'in il müdürlüğüne girişi
Kuyrukta bekleyenler
Akşener'in açıklamaları
Kalabalıktan detay
Vatandaş röportaj
 

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 19 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 19 32
5. Tottenham 19 29
6. Sheffield United 19 29
7. M. United 19 28
8. Wolverhampton 18 27
9. Crystal Palace 19 26
10. Newcastle 19 25
11. Arsenal 19 24
12. Burnley 19 24
13. Everton 19 22
14. Southampton 19 21
15. Brighton 19 20
16. Bournemouth 19 20
17. West Ham 18 19
18. Aston Villa 19 18
19. Watford 19 13
20. Norwich City 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10

izmir escort