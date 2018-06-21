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İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TÜRKKAN'A BERAAT...

Özden ATİK / İSTANBUL, ()  Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın beraatine karar...

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TÜRKKAN'A BERAAT...

Özden ATİK / İSTANBUL, () 
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın beraatine karar verildi.
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Lütfü Türkkan'ı, avukatı temsil etti. Davanın müdahili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının ise davadan feragat ettikleri belirtildi. Mahkeme, sanık Türkkan'ın Twitter adresinden, 25 Ocak 2015'te paylaştığı ifadelerin eleştiri sınırında ve ifade hürriyeti kapsamında olduğunu belirterek, yüklenen suçun kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle Türkkan'ın beraatine hükmetti.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, @LutfuTurkkan ismiyle yazı yazan eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 25 Ocak 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren bir paylaşımda bulunduğu anlatılıyordu.  Sanık Lütfü Türkkan'ın Twitter paylaşımı yoluyla, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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