Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu daha
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu...
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18 bin 632 personel ihraç edildi
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18...
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...

İYİ Parti'de Grup Başkanı Abdülvahap Andican oldu

İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ilk grup toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Grup Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirildi. 43 milletvekiliyle Meclise giren İYİ Parti'nin...

İYİ Parti'de Grup Başkanı Abdülvahap Andican oldu

İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ilk grup toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Grup Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirildi.
43 milletvekiliyle Meclise giren İYİ Parti'nin TBMM'deki ilk grup toplantısı başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantının açılış konuşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Toplantının devamında grup iç yönetmeliğinin okunarak, grup başkanı, grup başkanvekilleri, grup yönetim kurulu üyeleri, grup denetçi üyeleri ve grup disiplin kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

GRUP BAŞKANI VE BAŞKANVEKİLLERİ BELLİ OLDU
Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirilirken, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'da Grup Başkanvekili oldu.

Görüntü Dökümü:

-Milletvekillerinden görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Seçim sandıklarından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()- 
 

GÖRÜNTÜLER "İYİ Parti TBMM Grubu ilk toplantısını yaptı" BAŞLIĞI İLE 2 PARÇA OLARAK GEÇİLDİ

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325