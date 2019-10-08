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İTÜ'LÜ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİ... ACILI AİLE İSTİKLAL CADDESİ'NDE
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesinin üzerinden 1 ay geçti. Ayar'ın ailesi bugün İstiklal Caddesi'ndeydi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar İstiklal Caddesi'nde uğradığı...
GÜNDEM 08.10.2019, 12:01
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesinin üzerinden 1 ay geçti. Ayar'ın ailesi bugün İstiklal Caddesi'ndeydi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar İstiklal Caddesi'nde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Halit Ayar'ın ailesi bugün İstiklal Caddesi'ndeydi. Aileye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de destek verdi. Cinayeti unutturmak istemeyen acılı aile, Tünel Durağı'nda çocuklarını andı.
Ekrem İmamoğlu da Halit Ayar'ın ailesine taziye dileklerini iletti. Halit Ayar'ın babası Mehmet Ayar, "Olay yerine geldik. Acılarımız tekrar tazelendi. Adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi. Anne Hanife Ayar ise, "Acımız gün geçtikçe katlanıyor. Olayın yaşandığı yere baktığımız zaman böyle bir ortamda nasıl bu olay olur? Benim aklım almıyor" diye konuştu. Ayar'ın kız kardeşi Melike Ayar ise açıklama yapmak istemedi.
Görüntü Dökümü:
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar İstiklal Caddesi'nde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Halit Ayar'ın ailesi bugün İstiklal Caddesi'ndeydi. Aileye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de destek verdi. Cinayeti unutturmak istemeyen acılı aile, Tünel Durağı'nda çocuklarını andı.
Ekrem İmamoğlu da Halit Ayar'ın ailesine taziye dileklerini iletti. Halit Ayar'ın babası Mehmet Ayar, "Olay yerine geldik. Acılarımız tekrar tazelendi. Adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi. Anne Hanife Ayar ise, "Acımız gün geçtikçe katlanıyor. Olayın yaşandığı yere baktığımız zaman böyle bir ortamda nasıl bu olay olur? Benim aklım almıyor" diye konuştu. Ayar'ın kız kardeşi Melike Ayar ise açıklama yapmak istemedi.
Görüntü Dökümü:
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-Ayar'ın ailesi
-İmamoğlu'nun taziye iletmesi
-Ayar'ın anne ve babasının açıklamaları
-Genel ve detaylar
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