- İTÜ'DEN TESLA AÇIKLAMASI

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

"Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır"

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş adamı Ali Ağaoğlu'nun hibe ettiği tesla otomobil ile ilgili iddialara yanıt verdi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden İTÜ, yazılı açıklamasında, "Tesla Roadster, 28.02.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi 'ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar'ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklama, "Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-İTÜ'nün gönderdiği araç görüntüleri

