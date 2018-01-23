- İTFAİYECİLER YENİ ELBİSELERİYLE GÖREVDE

Haber: Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL

İstanbul itfaiyesi yeni kıyafetleriyle bir süredir yangınlara müdahalede bulunuyor.

Dünya standartlarında üst seviye koruyucu özellikleri olduğu belirtilen yeni kıyafetleri yakın zamanda tüm ekipler giyecek. Yeni kıyafetler diğerlerine göre açık renkte. PBI (Polibenzimidazol) özellikli kumaşla yapılan yeni elbiselerini geçmiş kullanım ve tecrübelerden yararlanarak itfaiyeciler kendileri tasarladı.

New York ve Londra İtfaiyesi'nin de kullandığı PBI özellikli kumaş uluslararası onay alındıktan sonra Adana'da seri üretime geçecek. Elbiselerin dikimi İstanbul'da yapılırken, iç astar, ısı ve nem bariyerleri yerli malzemelerden üretildi. Onay alındıktan sonra tamamen yerli üretime geçilecek. Yeni elbise, itfaiyecilerin talepleri ve istedikleri özellikler dikkate alınarak tasarlandı. Yılda 25 bini yangın 60 binin üzerinde itfaiye olaya müdahale eden İstanbul İtfaiyesi'nin yeni elbiseleri 55 oranında yerli malzemelerden üretildi.

İstanbul İtfaiyesinin kullanmaya başladığı elbiselerinin özellikleri şöyle:

-Elbisede kullanılan dış kumaşta meta-aramid yerine PBI elyafı kullanılıyor.

-Elbise eskisine göre daha yüksek sıcaklıklara dayanıyor.

-Dış kumaşın kopma ve yırtılma mukavemetleri diğer ürünleren az 2.5 kat fazla.

-Yeni elbise katmanı eskisine göre daha da yüksek koruma sağlıyor.

-Yeni elbiselerde kullanılan nem bariyeri: Çok daha fazla nefes alabilir yapıda, Daha yüksek sıcaklıklara ve kimyasallara karşı daha dayanıklı.

-İtfaiyecilerin talepleri göz önüne alınarak ihtiyaçları belirlenmiş, yeni elbisenin yapısı ve modeli bu doğrultuda tasarlandı.

-Diz ve dirseklerde 3 boyutlu tasarım ile daha çok hareket imkanı veriyor.

-Dünyada yeni bir teknoloji olan parçalı reflektif şerit kullanımı ile hareket kabiliyeti ve nefes alabilirlik artırıldı.

-Fener kullanımına özel fener adaptörü tasarımı yapıldı..

-Farklı telsiz tiplerinin kullanılabilmesi sağlamak amacıyla yüksekliği ayarlanabilir telsiz cebi dizayn edilmiş,Paçalarda aşınmayı engellemek amacıyla takviye kullanıldı.

-Sırt baskısı dizaynı değiştirilmek suretiyle solunum tüpü kullanıldığında da “İstanbul İtfaiyesi" reflektif yazısının görülmesi sağlandı.

-Pantolon askı sisteminde geliştirme yapılmış ve kişinin boyuna göre kolayca ayarlayabileceği bir yapı oluştu.

-Pantolonun belinin arka kısmına yapılan takviye sayesinde solunum tüpünün itfaiyeciyi rahatsız etmesi engellendi ve rahat çalışması temin edildi.

-Pantolon beline koyulan ekstra kemer köprüleri sayesinde pantolonun palaska ile kullanımı sağlandı.

-Pantolon ağ kısmına koyulan ilave parça ile eğilme, sürünme, emekleme, esneme ve benzeri hareketlerde rahatlık sağlıyor.

Görüntü Dökümü:

---------------

-İftaiyecilerin yeni kıyafetlerle Esenyurt ve Başakşehir'deki yangınlara müdahalesi

FEED