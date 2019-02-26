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İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENEN KÖPEĞİ HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN BÖYLE MÜCADELE VERDİ

İstanbul- Bağcılar'da çıkan yangında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. O anlar kameralara yansırken köpek hayatını kaybetti. 15 Temmuz Mahallesi 1422 Sokak 4 katlı...

İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENEN KÖPEĞİ HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN BÖYLE MÜCADELE VERDİ

İstanbul-
Bağcılar'da çıkan yangında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. O anlar kameralara yansırken köpek hayatını kaybetti.
15 Temmuz Mahallesi 1422 Sokak 4 katlı bir binanın 1'inci katında dün henüz bilinmeyen  bir nedenle çıkan yangında içeride bulunan bir köpek dumandan etkilendi. İtfaiye erleri tarafından evden çıkarılan köpeğe kapı önünde bir itfaiye eri hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Dumandan etkilenen köpek itfaiye erinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye erinin can kurtarma mücadelesi ise kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye erinin kalp masajı yapması
-İtfaiye erinin suni teneffüs yapması
-Detaylar
 

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