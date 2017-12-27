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 İTFAİYE EKİPLERİ YANGINDAN KURTARDIKLARI EMİR'İ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL- Ataşehir İnönü Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan bir gecekonduda dün çıkan yangında küçük bir çocuğu hayatta tutabilme yarışı yaşanmıştı. İtfaiye ekipleri,  evde mahsur kalan 7 yaşındaki...

 İTFAİYE EKİPLERİ YANGINDAN KURTARDIKLARI EMİR'İ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL-
Ataşehir İnönü Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan bir gecekonduda dün çıkan yangında küçük bir çocuğu hayatta tutabilme yarışı yaşanmıştı. İtfaiye ekipleri,  evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı alevlerin içinde çıkarıp müdahale etmişti. kamerasına yansıyan o anlarda dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. Küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı. İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa ulaştırdı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Ekiplerin ambulansa kadar  taşıdıkları Emir Soysuzlar'ın Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeye atlattığı öğrenilen küçük çocuğun dumandan etkilendiği ve bir süre daha hastanede tedavi devam edeceği öğrenildi.
Yangından kurtaran itfaiye ekipleri, Emir'i Soysuzlar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ellerinde bir buket çiçek ve hediye itfaiye aracı maketi ile hastaneye gelen itfiaye ekipleri, Emir Soysuzlar'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunup sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Emir Soysuzlar'ın doktoru, "Dumandan ciddi etkilenme yaşamış, gerekli tıbbi müdahale başlatıldıktan, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bizim hastaneye sevk edilmişti. Önce acil serviste ardından servise alıp takip altına aldık. Genel durumu stabil ama etkilenme durumu bakımından takibe almamız gerekir. Genel durumu iyi, iyiye gidişi var ama dediğim gibi bu bir süreç izlememiz gerekiyor." dedi.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin hastaneye gelişi
-Emir ile konuşmaları
-Hediye vermeleri
-Aileye geçmiş olsun dilekleri
-Doktorun açıklamaları

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