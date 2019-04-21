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İtfaiye aracı devrildi, sıkışan sürücüyü iş arkadaşları kurtardı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, vakaya giderken kontrolden çıkan itfaiye aracı devrildi. Sürücü Ali Kemal Şahin, araçta sıkışarak yaralandı. Kaza, saat 16.15 sıralarında Bağlıca Mahallesi'nde,15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nı Bağlıca...

İtfaiye aracı devrildi, sıkışan sürücüyü iş arkadaşları kurtardı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, vakaya giderken kontrolden çıkan itfaiye aracı devrildi. Sürücü Ali Kemal Şahin, araçta sıkışarak yaralandı.
Kaza, saat 16.15 sıralarında Bağlıca Mahallesi'nde,15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nı Bağlıca Bulvarı’na bağlayan köprüde meydana geldi. Bağlıca Mahallesi'ndeki intihara olayına giden Ali Kemal Şahin yönetimindeki, 06 AB 5565 plakalı merdivenli itfaiye aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Şahin, araç içerisinde sıkıştı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, meslektaşlarının çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen merdivenli aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:
- Kaza yerinden görüntü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Sağlık ekiplerinin çalışması
- Yoldan görüntü
- İtfaiye aracından görüntü
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, ()

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