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İTALYA'DA PATLAMA ANI KAMERADA (2)

İstanbul İtalya'nın Bologna kentindeki Guglielmo Marconi Havalimanı yakınında bir tankerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda ilerleyen bir yakıt tankerinde kaza  sonrası patlama meydana geldi....

İTALYA'DA PATLAMA ANI KAMERADA (2)

İstanbul
İtalya'nın Bologna kentindeki Guglielmo Marconi Havalimanı yakınında bir tankerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre otoyolda ilerleyen bir yakıt tankerinde kaza  sonrası patlama meydana geldi. Kazanın olduğu yere yakın bir araç satış bayisindeki araçların da alev almasının ardından patlamalar yaşandı. Patlamayla ilgili görüntüler çevredekiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Patlamalar ve yangın nedeniyle Borgo Panigale bölgesinde geniş güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Patlamayla ilgili görüntü
 

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