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- İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 ARAÇ ALTINDA KALDI

  Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul / Büyükçekmece'de yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökmesi sonucu bir dairenin balkonu zarar gördü, park halindeki 2 araç kullanılmaz hale geldi. Olay, Pınartepe Mahallesi Gürgen...

- İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 ARAÇ ALTINDA KALDI

 

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul /

Büyükçekmece'de yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökmesi sonucu bir dairenin balkonu zarar gördü, park halindeki 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Pınartepe Mahallesi Gürgen Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı bir binanın yakınında bulunan 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki iki otomobil yıkılan duvarın altında kalırken araçlar kullanılamaz hale geldi. Ayrıca binanın zemin katında bulunan dairenin de balkonunda maddi zarar meydana geldi.

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekipler çöken duvarın etrafını bariyerle kapattı. Belediyeye ait bir iş makinası da etrafa yayılan molozu temizledi. Yetkililer, sabaha karşı yağan yağmur ile karların da erimesinin etkisiyle duvarın yıkılmasına neden olabileceği üzerinde duruyor.

Görüntü Dökümü

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-Yıkılan duvarın görüntüsü

-Zarar gören daire

-Zarar gören otomobiller

-Olay yerindeki iş makinaları

-Genel ve detaylar

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