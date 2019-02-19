İSTİNAF MAHKEMESİ CUMHURİYET GAZETESİ'NİN ESKİ YAZAR VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDAKİ KARARI ONADI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () İSTİNAF Mahkemesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi eski yönetici ve yazarları hakkında verdiği mahkumiyet kararını onadı. Ahmet Şık'ın suç tarihinde milletvekili dokunulmazlığına sahip olmadığını gerekçe gösteren mahkeme, Şık'ın milletvekili dokunulmazlığından yararlanamayacağına karar verdi.

İstinaf Mahkemesi'nin onama kararında, 5 yılın üzerinde ceza alan sanıkların Yargıtay'a başvurma hakları bulunduğu belirtildi. Kararda, İstinaf Savcısı'nın da haklarında beraat kararı verilen 3 sanık için Yargıtay'a başvurma hakkı bulunduğu kaydedildi. Kararda, 5 yılın altında ceza alan sanıkların, bu onama kararı ile haklarındaki cezanın kesinleştiği ifade edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davanın 25 Nisan 2018 tarihli duruşmada kararını açıklamıştı. Gazetenin eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün ceza aldı. Kararla birlikte Atalay tahliye edilmişti. Aynı suçtan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabiri Ahmet Şık, yazarı Aydın Engin 7'şer yıl 6'şar ay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile yazarı Hikmet Çetinkaya 6'şar yıl 3'er ay ceza almıştı.

"Terör örgütüne üye olmamakla örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan Avukat Bülent Utku, okur temsilcisi Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Önder Çelik, karikatürist Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör 3'er yıl 9'ar ay, yazar Kadri Gürsel de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yusuf Emre İper, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Jeansbiri isimli Twitter hesabını kullandığı öne sürülen Ahmet Kemal Gündoğdu, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasın almıştı. Turan Güney, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın da beraatına karar verilmişti.

Duruşma savcısı ve sanık avukatları bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, tarafların istinaf başvurusunu dosya üzerinden karara bağladı.

İSTİNAF MAHKEMESİ AHMET ŞIK'IN YASAMA DOKUNULMAZLIĞINDAN YARARLANAMAYACAĞINA HÜKMETTİ

Daire, karardan sonra milletvekili seçilen Ahmet Şık'ın durumunu inceledi. Ahmet Şık'ın suçun işlendiği ve kararın verildiği tarihlerde milletvekili olmadığını belirten mahkeme, seçimden önce suç işleyen Ahmet Şık'ın Anayasa'nın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağını belirtti. Kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini gerekçe gösteren 3. Ceza Dairesi, hem savcının hem de sanıkların istinaf başvurularını esastan reddederek İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onadı.

3. Ceza Dairesi kararında, 5 yılın üzerinde ceza alan sanıklar Ahmet Kemal Aydoğdu, Akın Atalay, Aydın Engin, Ahmet Aslan Çetinkaya, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Orhan Erinç, Ahmet Şık'ın bu kararı 15 gün içinde Yargıtay'a taşıma haklarının bulunduğunu belirtti.

5 YILIN ALTINDA CEZA ALANLARIN CEZALARI KESİNLEŞTİ

İstinaf Savcının da Turan Güney, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın beraat kararına yönelik Yargıtay'a başvurma hakkı bulunduğu belirtilen onama kararında, 5 yılın altında ceza alan sanıklar Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Önder Çelik, Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör'ün cezalarının ise onama kararı ile birlikte kesinleştiği kaydedildi.

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