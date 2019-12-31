İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ
Haber: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ- İSTANBUL, () Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda caddeye girenlerin çanta ve üst aramasını...
Haber: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ- İSTANBUL, ()
Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda caddeye girenlerin çanta ve üst aramasını yapıyor.
Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Karaköy'den İstiklal Caddesi'ne giden sokaklarda polis ekipleri beklerken, caddenin tünel girişinde polis tarafından, caddeye girenlerin çanta ve üst araması yapılıyor. Yapılan arama sonrası vatandaşların caddeye geçişine izin veriliyor.
Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinden görüntüler
-Üst ve çanta aramasından görüntüler
-Galata Kulesi ve çevresinden görüntü
-Detay görüntüler
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