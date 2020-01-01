İSTİKLAL CADDESİ'NDE KAVGA KAMERADA 

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE /İSTANBUL

İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Kavgadan görüntüler

-Polislerin ayırması

-Detaylar