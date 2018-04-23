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İSTİKLAL CADDESİ'NDE 23 NİSAN COŞKUSU

Haber-Kamera: İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde buluşan anaokulu öğrencileri ve Çinli öğrenciler, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile bando eşliğinde Taksim Meydanı'na...

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 23 NİSAN COŞKUSU

Haber-Kamera: İstanbul
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde buluşan anaokulu öğrencileri ve Çinli öğrenciler, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile bando eşliğinde Taksim Meydanı'na kadar yürüdü.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan yüzlerce çocuk, bayramı büyük sevinçle kutladı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na, Çinli ve Türk öğrenciler tarafından Türk bayrağının yer aldığı çelenk bırakıldı. Çinli çocukların giydiği yöresel kıyafetler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Çocuklar, yürüyüşün ardından Taksim Meydanı'nda kurulan sahneye geçti. TRT Çocuk Korosu'nun verdiği konser ile anaokulu öğrencilerinin gösterileri büyük alkış aldı.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUM?"
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Çocuklarımıza bu bayramın varlığını daha fazla hissettirebilmek ve onların hayatın içerisinde kıymetli olduklarının altını çizebilmek için birçok etkinlik yapıyoruz. Bu bazen sportif, bazen kültürel etkinlik oluyor. Ama istiklal Caddesi'nde özellikle anaokulu çocuklarımızla var olmak ayrı bir heyecan. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-İstiklal Caddesi'nden detay
-Yürüyüş yapan çocuklardan detay
-Çelenk bırakılması detay
-Taksim Meydanı'ndaki çocuklardan detay
-Belediye Başkanı röp

23.04.2018 - 14.14 - Haber Kodu : 180423113


 

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