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İŞTEN ÇIKARTILANLARDAN İBB ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,() İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN'de çalıştıklarını ancak, gerekçe belirtilmeden...

GÜNDEM 29.08.2019, 10:58
İŞTEN ÇIKARTILANLARDAN İBB ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,() İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN'de çalıştıklarını ancak, gerekçe belirtilmeden işten çıkartıldıklarını savunan işçiler, işe iade edilmelerini istedi. 
İBB’nin Başkanlık binası önünde saat 11:00 sularında toplanan, ,çeşitli sloganlar atan  yaklaşık 250 işçi,  kendilerine yönetim tarafından makul bir açıklama yapılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. İşçiler adına yapılan konuşmalarda bir taşkınlığa, kendilerine yakışmayacak davranışa asla girilmemesi, özellikle güvenlik güçleri ile bir sürtüşme yaşanmaması uyarısı yapıldı.
Konuşmalarda seçim öncesinde belediye çalışanlarının işten çıkartılmayacağına dair sözler verilmesine karşın, kısa sürede çok sayıda işçinin iş akitlerinin feshedildiği belirtildi.  İşe iade edilmek istediklerini ve  İBB yönetiminin kendilerine neden işten çıkartıldıklarına ilişkin açıklama yapmasını isteyen işçiler belediye  önünde oturma eylemi yaptı.  


Görüntü Dökümü:
-İşçilerden görüntü
-Güvenlik önlemleri
-Detaylar 
 

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