İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzuyor

17 Temmuz'da süresi dolan işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzayacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

NTV’den Ahmet Ergen’in haberine göre; İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.

İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

17 TEMMUZ’DA BİTECEKTİ

Corona virüsü salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz’a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim’e kadar uzatılmış olacak.