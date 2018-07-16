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İŞTE ADNAN OKTAR'IN STÜDYO OLARAK KULLANDIĞI VİLLA

  Haber: Çağatay KENARLI İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından, Oktar'ın A9 kanalı stüdyo olarak kullandığı villadan fotoğraflar ortaya çıktı....

İŞTE ADNAN OKTAR'IN STÜDYO OLARAK KULLANDIĞI VİLLA

 

Haber: Çağatay KENARLI İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından, Oktar'ın A9 kanalı stüdyo olarak kullandığı villadan fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda Adnan Oktar'ın program sırasında oturduğu masa ve sandalye ile evdeki tablolar dikkat çekti. Stüdyo olarak kullanılan villanın, Adnan Oktar'ın Kısıklı'daki villasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi. 

Görüntü dökümü:
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-Villanın içinden ve dışından fotoğraflar

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