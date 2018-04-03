İSTANBULLULAR LALELERE HÜCUM ETTİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İstanbul

İstanbul'da 1-30 Nisan tarihleri arasında "Şimdi Lale Mevsimi" sloganıyla düzenlenen 13'üncü Lale Festivali başladı.

Emirgan Korusu'nda yapılan açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lale Festivali'nin açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar bahçelerine dikmek için verilen lalelere hücum ettiı, yüzlerce lale birkaç dakika içerisinde kapışıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Festivale katılan vatandaşların laleleri kapışma anları



