İSTANBUL’DA LÜKS ARAÇLI DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MAGANDALAR YAKALANDI 

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

BAŞAKŞEHİR'de düğün konvoyu ile trafikte terör estiren magandalar bulundukları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri geçen cumartesi günü evlenen arkadaşları ile lüks araç ve motosikletle oluşturdukları konvoyla tura çıkan, ardından Başakşehir'de yolu trafiğe kapatan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden şüphelilere ulaşan polis ekipleri 34 MZ 0590 plakalı araç sürücüsü F.S., 34 AHM 237 plakalı araç sürücüsü G.G.,

34 ADR 11 plakalı araç sürücüsü A.U., 34 EU 3290 plakalı araç sürücüsü U.K., 06 BM 0005 plakalı araç sürücüsü E.Ö.Z.'yi bulundukları adreslerde gözaltına aldı.

G.G.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/2 (Mezuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) bin 2 TL para cezası, A.U. ve U.K'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23/3-C-1 (Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak) maddesinden 412 TL para cezası verildi.

E.Ö.Z.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Her hangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5 bin 10 TL, 34/A (Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak) 235 TL toplam 5 bin 245 lira idari para cezası kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu.

Sürücü F.S.'ye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Her hangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5 bin 10 TL para cezası uygulandı.

Sürücü belgesi 60 gün süre ile el konuldu.

Sürücüler E.Ö.Z. ve F.S. Türk Ceza Kanununun 179/2 ( Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli Adli işlem yapılmak üzere Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

Görüntülerdeki drift yapan motosikletçiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

-Araçlardan görüntü

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-Magandaların yolu trafiğe kapatması

-Trafikte tehlikeli hareketler yapmaları

-Konvoydan görüntüler