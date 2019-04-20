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İSTANBUL -  ZEYTİNBURNU'NDA KAMYON ALTINDA CAN PAZARI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul   Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı bisikletli kişi, sıkıştığı lastikler arasından itfaiye kurtarıldı. Kaza, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana...

İSTANBUL -  ZEYTİNBURNU'NDA KAMYON ALTINDA CAN PAZARI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul  
Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı bisikletli kişi, sıkıştığı lastikler arasından itfaiye kurtarıldı.
Kaza, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Mahmut Reis'in kullandığı kamyon sokağa girdiği sırada yanından geçen Afganistan uyruklu bir gencin kullandığı bisikleti fark etmedi. Bisikletliyi altına alan kamyon sürücüsü çevredekilerin seslenmesi üzerine durdu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun arka tekerleri arasına sıkışan Afganistan uyruklu genci kurtarmak için çalışma yaptı. Genç, yapılan çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hafif yaralı genç, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon sürücüsü Mahmut Reis, kazanın bir anda meydana geldiğini belirterek, “Ben dönüş yapıyordum. Aracın altına devrildi bisiklet sürücüsünün kulağında kulaklık vardı. Allah'tan kamyonun altında kalmadı arka lastiklerin arasında kaldı" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Bisiklet sürücüsünün yerdeki görüntüsü
-Ekiplerin bisiklet sürücüsünü kurtarma çalışması
-Bisikletten görüntü
-Sağlık ekiplerinin yaralı çocuğu kurtarması
-Çocuğun ambulansa konulması
-Kamyon sürücüsü Mahmut Reis'in açıklaması
-Ambulansın gidişi
-Genel ve detaylar  


 

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