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 İSTANBUL - ZEYTİNBURNU'NDA DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

- Hesap kavgası ve sonrasında yaşananlar kamerada Haber: Elif YAVUZ - İstanbul - ZEYTİNBURNU'nda bir restoranda meydana gelen silahlı kavga ve sonrası yaşanan dehşet dolu dakikalara ait görüntüler ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda geçtiğimiz...

GÜNDEM 07.09.2019, 10:38
 İSTANBUL - ZEYTİNBURNU'NDA DEHŞET SAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

- Hesap kavgası ve sonrasında yaşananlar kamerada

Haber: Elif YAVUZ - İstanbul - ZEYTİNBURNU'nda bir restoranda meydana gelen silahlı kavga ve sonrası yaşanan dehşet dolu dakikalara ait görüntüler ortaya çıktı.
Zeytinburnu'nda geçtiğimiz pazartesi günü meydana olayda, İlker H. ve arkadaşı Bahadır G. gittikleri restoranda hesaba, fazla geldiği gerekçesiyle itiraz etti. İş yeri sahipleri ve müşteriler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından buradan ayrılan İlker H. ve Bahadır G. mekana geri dönerek silahla saldırdı. İş yeri sahiplerinin de silahla karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Araçlarına kurşun isabet eden iki kişi kaçarken de kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
Kavgaya karışan İlker H. ve Bahadır G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ahmet Ç., Mehmet Veysi Ç., Adem G., Ahmet G., ve Muhyettin A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:
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-Restorandaki kavga
-Çatışma
-Kaçmaları
-Kaza 
-Olay günü çekilen görüntüler

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