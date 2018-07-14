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İSTANBUL YOLLARINDA TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul   İstanbul yollarındaki tehlikeli yolculuklar kameralara yansıdı. İlk görüntüler TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinden. Ankara yönüne ilerleyen çöp toplama arabası yüklü kamyonetin üstündeki 2 kişi tehlikeye...

İSTANBUL YOLLARINDA TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul  
İstanbul yollarındaki tehlikeli yolculuklar kameralara yansıdı.
İlk görüntüler TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinden. Ankara yönüne ilerleyen çöp toplama arabası yüklü kamyonetin üstündeki 2 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Aşırı yüklü olduğu görülen kamyonetin kasasındaki 2 kişi düşme riskine rağmen bu şekilde yollarına devam etti. Diğer görüntü ise D-100 Karayolu Kartal mevkiinden. Bir çocuğun kullandığı sepetli motosikletteki dört kişinin tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Motosikletin arkasında bir kadın ve sepette bulunan iki çocukla yolculuk eden küçük sürücü faciaya davetiye çıkarttı. D-100 karayolu ve yan yolları kullanan çocuk sürücü zaman zaman trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Motosiklet, Kartal'ın ara sokaklarında izini kaybettirdi. 

Görüntü Dökümü:
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- TEM'deki tehlikeli yolculuk
- D-100'deki tehlikeli yolculuk
- Detaylar
 

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