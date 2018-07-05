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İSTANBUL (yeniden) MARMARA DENİZİ'NDE GEMİ KAZASI 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İstanbul   Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı. Sivriada açıklarındaki kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ersoylar 1 isimli 90 metre boyunda...

İSTANBUL (yeniden) MARMARA DENİZİ'NDE GEMİ KAZASI 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İstanbul  
Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı.
Sivriada açıklarındaki kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ersoylar 1 isimli 90 metre boyunda kuruyük gemisi ile Gammagas isimli LPG tankeri çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Yapılan inceleme sonucu ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  Gammagas adlı  LPG tankeri kazanın ardından Küçükçekmece açıklarına çekildi. Gemi burada bekleyişini sürdürüyor. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bu arada İstanbul Valiliği'nce kazaya ilişkin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. 

Görüntü dökümü:
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-Gemiye müdahale edilmesi
-Genel ve detaylar 
-GAMMAGAS gemisinin gündüz görüntüleri(EK)

05.07.2018 - 00.41 Haber Kodu : 180705002
05.07.2018 - 07.14 Haber Kodu : 180705007

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