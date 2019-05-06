İSTANBUL - / yeniden/ BİNALİ YILDIRIM TERAVİH NAMAZI İÇİN CAMİYE GELDİ

İdris TİFTİKCİ - İstanbul
Binali Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camii'ne geldi. Binali Yıldırım'ın cami çıkışında açıklama yapması bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın girişi
İdris TİFTİKCİ - İstanbul Binali Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camii'ne geldi. Binali Yıldırım'ın cami çıkışında açıklama yapması bekleniyor. Görüntü Dökümü: -------------- -Yıldırım'ın...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 22:16
İdris TİFTİKCİ - İstanbul
Binali Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camii'ne geldi. Binali Yıldırım'ın cami çıkışında açıklama yapması bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın girişi
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