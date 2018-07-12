İSTANBUL-  (yeniden) ADNAN OKTAR'IN KANDİLLİ'DEKİ VİLLASI MÜHÜRLENDİ  

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan evi operasyon düzenlendi. Dün gece arama çalışmaların bitmesinin arından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kandilli'deki villanın mühürlendiği görüldü. Polis ekipleri evinin önünde güvenlik önlemi aldı.
Görüntü Dökümü
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-Adnan Oktar'ın evinden detay
-Polis ekipleri
-Mühürden detay
-Genel ve detaylar
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL