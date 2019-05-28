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İSTANBUL- YARDIM KAMPANYASI DOLANDIRICILARINA OPERASYON

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL () - VALİ, kaymakam ve belediye başkanlarının isimlerini kullanarak 150 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 19 kişi yakalandı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri,...

İSTANBUL- YARDIM KAMPANYASI DOLANDIRICILARINA OPERASYON

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL () - VALİ, kaymakam ve belediye başkanlarının isimlerini kullanarak 150 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 19 kişi yakalandı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri, kendilerini vali, kaymakam ve belediye başkanı olarak tanıtan bir şebekenin, telefonla aradıkları kişileri dolandırdığı belirleyerek  21 Şubat'ta çalışma başlattı. Polis, 19 şüphelinin İstanbul, Karabük, Samsun, İzmir, Antalya, Aydın, Malatya ve Tekirdağ'da yaşadığı belirledi.

VALİ ADINI KULLANARAK ARAYANLAR AMELİYAT PARASI 
Polis ekipleri, şüphelilerin telefonla aradıkları kişileri genellikle hasta bir çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için yardım kampanyası başlatıldığını yada engelli kişilere tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek kandırdığını tespit etti.

150 KİŞİDEN 1 MİLYON LİRALIK VURGUN 
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri 30 Nisan'da İstanbul, Karabük, Samsun, İzmir, Antalya, Aydın, Malatya ve Tekirdağ'da düzenlediği operasyonda 19 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde diz üstü bilgisayar, cep telefonu, sim kart, hard disk ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin dolandırdıkları 150 kişiden 1 milyon lirayı aşan dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 18 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri şüphelilerin adreslerine yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. 

Görüntü Dökümü
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(POLİS KAMERASI)
-Şüphelilerin adreslerindeki aramalar
-Şüphelilerin sağlık kontrolüne gitmesi
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

(AKTÜEL)
-Sergiden görüntü
-Dizüstü bilgisayarlar
-Hard disklerin görüntüsü
-Genel ve detaylar 

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